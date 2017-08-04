Никита Курбанов: Победа на Евробаскете зависит от множества факторов

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов поделился мнением о шансах нашей команды на предстоящем чемпионате Европы.

– Можем ли мы победить? Я не любитель настроить планов – живу и работаю день за днем. Все надо делать постепенно. Конечно, определенная вера в то, что можем выиграть золото, есть – в конце концов, мы туда не туристами едем, каждый хочет выиграть медаль и сделаем для этого все, что потребуется. Но есть и понимание, что конкуренция в мужском баскетболе очень высока, а успех зависит от множества мелких факторов. Мы, например, еще до сбора потеряли Серегу Карасева, а он мог бы сильно помочь. Кто знает, что еще случится перед турниром или во время него? – рассказал Курбанов в интервью «Советскому спорту».