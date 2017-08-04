Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Курбанов: Победа на Евробаскете зависит от множества факторов

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов поделился мнением о шансах нашей команды на предстоящем чемпионате Европы.

– Можем ли мы победить? Я не любитель настроить планов – живу и работаю день за днем. Все надо делать постепенно. Конечно, определенная вера в то, что можем выиграть золото, есть – в конце концов, мы туда не туристами едем, каждый хочет выиграть медаль и сделаем для этого все, что потребуется. Но есть и понимание, что конкуренция в мужском баскетболе очень высока, а успех зависит от множества мелких факторов. Мы, например, еще до сбора потеряли Серегу Карасева, а он мог бы сильно помочь. Кто знает, что еще случится перед турниром или во время него? – рассказал Курбанов в интервью «Советскому спорту».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Никита Курбанов: Рад, что на майке снова есть надпись «Россия»Никита Курбанов: Рад, что на майке снова есть надпись «Россия»Форвард ЦСКА и сборной России Никита Курбанов – о коротком отпуске, возвращении в национальную команду и наших шансах на Евробаскете-2017.Никита Курбанов: Рад вернуться в национальную сборнуюФорвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал свое возвращение в национальную команду после того, как он не участвовал в отборе на Евробаскет-2017 в прошлом году.Алексей Швед: Финал четырех» в Единой лиге? «Химки» уже его выигрывали!Алексей Швед: Финал четырех» в Единой лиге? «Химки» уже его выигрывали!Самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Алексей Швед рассказал о том, почему решил остаться в «Химках».Алексей Швед: Из НБА не было предложения, чтобы взять вещи и уехатьЗащитник «Химок» и сборной России Алексей Швед объяснил, почему отказался от возвращения в НБА, и оценил шансы национальной команды на Евробаскете-2017.«На победном Евробаскете не спал весь турнир». Дэвид Блатт – о золоте ЧЕ-2007«На победном Евробаскете не спал весь турнир». Дэвид Блатт – о золоте ЧЕ-2007Дэвид Блатт побывал на фестивале «Экспо-Баскет», в рамках которого мы вспомнили победы наших сборных на Евробаскете-2007.
Футбол
Стали известны возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы
Футбол
ФНЛ признала Черевченко лучшим тренером июля
Фигурное катание
Елена Буянова: Радионова и Сотскова уже в спарринге
Футбол
Сантьяго Аскасибар: Приятно думать о возможности стать игроком «Зенита»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Никита Курбанов
Никита Курбановвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017