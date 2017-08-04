Главный тренер «Генгама» о переходе Неймара: Спасибо, «ПСЖ»!

Главный тренер «Генгама» Антуан Комбуаре считает, что появление Неймара в Лиге 1 – это фантастическая удача для чемпионата.

«То, что Неймар будет играть в Лиге 1 – это такая удача, фантастика! Я не боюсь этих слов, – сказал Комбуаре газете L’Equipe. – Теперь благодаря «ПСЖ» наш чемпионат узнают еще больше людей во всем мире. И если бы наш стадион Рудуру вмещал бы даже 200 000 человек, думаю, все равно был бы полон на следующей неделе. Потому что на матч (против «ПСЖ», 13 августа – прим. ред.) приехали бы болельщики со всего света. Так что, спасибо, «ПСЖ»!

Напомним, накануне Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.