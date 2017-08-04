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Никита Курбанов: Рад вернуться в национальную сборную

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал свое возвращение в национальную команду после того, как он не участвовал в отборе на Евробаскет-2017 в прошлом году.

– В конце прошлого сезона я получил перелом носа в полуфинале Лиги ВТБ. Потом долго восстанавливался, не играл в финале. Плюс возникли определенные семейные обстоятельства, из-за которых не смог присоединиться к команде. Но сейчас это в прошлом. Я же здесь. И очень рад вернуться. Рад, что снова есть эта надпись на моей майке: «Россия»! – рассказал Курбанов «Советскому спорту». – В сборной немного другой баскетбол, другие партнеры, но это даже полезно – как глоток свежего воздуха. И еще здесь – всегда особая атмосфера. Как в семье. Приятно вернуться сюда и провести время с ребятами, многих из которых знаешь очень давно, но по ходу сезона нет времени с ними нормально пообщаться. Хотя с некоторыми парнями я близко познакомился только сейчас, в Новогорске.

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