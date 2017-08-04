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УЕФА назвала претендентов на лучших игроков Лиги чемпионов в каждом из амплуа

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА определила номинантов на награды в каждом из амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.

Кандидаты указаны в алфавитном порядке:

лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);

лучший защитник: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»);

лучший полузащитник: Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал);

лучший нападающий: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Победители будут названы 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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