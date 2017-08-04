УЕФА назвала претендентов на лучших игроков Лиги чемпионов в каждом из амплуа
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
УЕФА определила номинантов
на награды в каждом из амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.
Кандидаты указаны в алфавитном порядке:
лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»);
лучший защитник: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Марсело («Реал»), Серхио Рамос («Реал»);
лучший полузащитник: Каземиро («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал);
лучший нападающий: Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Победители будут названы 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически