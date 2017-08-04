Ибрагимович, Мхитарян и Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги Европы

УЕФА определила номинантов на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

В число номинантов попали три игрока «Манчестер Юнайтед»: полузащитник Поль Погба, а также форварды Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян.

Напомним, Мхитарян и Погба забили «Аяксу» в финале турнира (2:0). На счету Ибрагимовича пять голов, в том числе три в матчах с «Сент-Этьеном».

В ответном матче ¼ финала с «Андерлехтом» 35-летний швед повредил колено и выбыл до конца сезона.

Гол Мхитаряна в ворота «Аякса» стал для армянского форварда шестым в розыгрыше, хотя первый матч он провел лишь в четвертом туре группового этапа. Погба выходил в стартовом составе во всех 15 матчах команды и забил три гола.

Обладатель награды будет назван 25 августа в Монако на жеребьевке группового этапа Лиги Европы.