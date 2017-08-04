ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В штаб-квартире УЕФА
в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
По ее итогам вице-чемпион России ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии, который в третьем квалификационном раунде выбил киевское «Динамо» (1:3, 2:0).
Путь чемпионов
«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)
«Хапоэль» (Беер-Шева) – «Марибор» (Словения)
Путь представителей
лиг
«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)
«Янг Бойз» (Швейцария)
– ЦСКА (Россия)
«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)
«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния)
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