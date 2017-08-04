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ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По ее итогам вице-чемпион России ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии, который в третьем квалификационном раунде выбил киевское «Динамо» (1:3, 2:0).

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан) – «Копенгаген» (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) – «Славия» (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Риека» (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия) – «Астана» (Казахстан)

«Хапоэль» (Беер-Шева) – «Марибор» (Словения)

Путь представителей лиг

«Истанбул» (Турция) – «Севилья» (Испания)

«Янг Бойз» (Швейцария) – ЦСКА (Россия)

«Наполи» (Италия) – «Ницца» (Франция)

«Хоффенхайм» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Стяуа» (Румыния) 

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