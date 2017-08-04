«Метрострой» ликвидирует отставание на строящейся к чемпионату мира станции «Новокрестовская» до конца августа
Источник: ФонтанкаКомментарии
Генеральный директор «Метростроя»
Николай Александров сообщил, что компания до конца лета ликвидирует отставание
в строительстве «Новокрестовской».
– Строительство идет сейчас с небольшим отставанием.
Связано это с графиком вывоза грунтов – во время матчей на стадионе грунты не
вывозят – и с доставкой его до мест утилизации в Ленобласти. По госконтракту в
августе компания закачивает проходку, в марте завершает все пуско-наладочные
работы и передает объект эксплуатирующей организации, – приводит слова Александрова «Фонтанка».
Напомним, станция «Новокрестовская» строится рядом со стадионом
«Санкт-Петербург» к чемпионату мира 2018 года. 4 июля ее посетил президент РФС
Виталий Мутко.
Станцию должны ввести в эксплуатацию в марте 2018-го.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически