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«Метрострой» ликвидирует отставание на строящейся к чемпионату мира станции «Новокрестовская» до конца августа

Источник:  ФонтанкаКомментарии

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров сообщил, что компания до конца лета ликвидирует отставание в строительстве «Новокрестовской».

– Строительство идет сейчас с небольшим отставанием. Связано это с графиком вывоза грунтов – во время матчей на стадионе грунты не вывозят – и с доставкой его до мест утилизации в Ленобласти. По госконтракту в августе компания закачивает проходку, в марте завершает все пуско-наладочные работы и передает объект эксплуатирующей организации, – приводит слова Александрова «Фонтанка».

Напомним, станция «Новокрестовская» строится рядом со стадионом «Санкт-Петербург» к чемпионату мира 2018 года. 4 июля ее посетил президент РФС Виталий Мутко.

Станцию должны ввести в эксплуатацию в марте 2018-го.

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