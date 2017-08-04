Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Атлетико» согласился на переход в «Зенит»

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Аргентинский полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер подпишет контракт с «Зенитом».

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 5 августа Краневиттер пройдет медосмотр для петербургского клуба.

Напомним, Краневиттер выступает за «Атлетико» с 2015 года. Сезон-206/17 он провел на правах аренды в «Севилье», за которую сыграл 57 матчей. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московский «Спартак».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» – «Спартак»: От Питера до Москвы – история противостояний«Зенит» – «Спартак»: От Питера до Москвы – история противостоянийВсе самое интересное о главном матче тура в РФПЛ.«Краснодар» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Утрехт»! Жеребьевка Лиги Европы«Краснодар» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Утрехт»! Жеребьевка Лиги ЕвропыСегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.Лига Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» – с «Црвеной Звездой»Определились соперники российских клубов по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.УЕФА назвала претендентов на лучших игроков Лиги чемпионов в каждом из амплуаУЕФА определила номинантов на награды в каждом из амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.
Футбол
Роман Бабаев: К «Янг Бойз» нужно отнестись со всей серьезностью
Футбол
Борис Игнатьев: «Янг Бойз» – проходимый соперник
Футбол
Полузащитник «Атлетико» согласился на переход в «Зенит»
Футбол
Ибрагимович, Мхитарян и Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги Европы
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Матиас Краневиттер
Матиас Краневиттервсе новости