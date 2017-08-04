Полузащитник «Атлетико» согласился на переход в «Зенит»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Аргентинский полузащитник
«Атлетико» Матиас Краневиттер подпишет контракт с «Зенитом».
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 5
августа Краневиттер пройдет медосмотр для петербургского клуба.
Напомним, Краневиттер выступает за «Атлетико» с 2015 года. Сезон-206/17 он провел на правах аренды в «Севилье», за которую сыграл 57 матчей. Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московский «Спартак».
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