Чемпион мира 1970 года Пауло Сезар Кажу: На месте Неймара я бы остался в «Барселоне»

Чемпион мира 1970 года Пауло Сезар Кажу считает переход Неймара в «ПСЖ» большой ошибкой.

«Будь я на месте Неймара, остался бы в «Барселоне», – сказал в интервью L’Equipe Кажу – первый из игроков бразильской сборной заигравший во Франции (в 1974-м году в «Марселе»). – Зачем уезжать, если я в великой команде, чувствую себя прекрасно в городе, я люблю солнце, пляж – это все здесь есть. Есть здесь и какая-то латиноамериканская атмосфера. А «ПСЖ» – это новая команда, коллективная игра поставлена не так хорошо, как в «Барсе». Да, есть Ди Мария, Кавани, Лукас… но они все индивидуалисты. А Неймар нуждается именно в таком коллективе, как в «Барселоне». А деньги… Он уже миллиардер и особо в деньгах не нуждается. Да, я рад за «ПСЖ», но Неймару было бы лучше остаться в «Барселоне». Деньги – это еще не все. Он играл перед 90 тысячами зрителей, а теперь будет играть перед 45 000 – в два раза меньше. А сумма в 222 млн евро – просто абсурд!»

Напомним, накануне Неймар официально стал игроком «ПСЖ», подписав контракт на пять лет. Представители бразильца заплатили «Барселоне» сумму отступных в размере 222 миллионов евро.