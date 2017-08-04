Борис Игнатьев: «Янг Бойз» – проходимый соперник

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги раунда плей-офф жеребьевки Лиги чемпионов, которая определила в соперники ЦСКА швейцарский «Янг Бойз».

«Конечно, «Янг Бойз» – не нечто запредельное, это не топ-клуб. Так что жеребьевка на данном этапе дает возможность ЦСКА посмотреть на себя. В этой паре все будет зависеть именно от ЦСКА, от того, насколько армейцы будут боеспособны в данном противостоянии.

«Янг Бойз» – это не та команда, про возможность победы над которой мы можем говорить, что можем победить, если что-то произойдет. Проходимый соперник», – приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева.

Напомним, матчи пройдут 15/16 и 22/23 августа.