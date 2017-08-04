Пашалич заявлен за «Спартак»

«Спартак» внес в заявку на сезон полузащитника Марио Пашалича, сообщает официальный сайт РФПЛ.

22-летний хорватский игрок перешел в «Спартак» на правах аренды из «Челси» и заявлен под 50-м номером.

Ожидается, что дебют Пашалича в «Спартаке» состоится в матче четвертого тура премьер-лиги с «Зенитом».

Пашалич перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года по 30 июня 2018 года.

Ранее Пашалич играл в «Хайдуке», «Эльче», «Монако» и «Милане». В прошлом сезоне он провел 27 матчей за «россонери» и забил пять голов.

В составе «Милана» он стал обладателем Суперкубка Италии.