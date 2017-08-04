Молодежное первенство. 4-й тур. «Локомотив» примет «СКА-Хабаровск» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей 4-го тура молодежного первенства России.
Молодежное первенство
4-й тур
Матч
Анжи (мол) - Ростов (мол) - 0:1 (0:0)2-й тайм
Голы
Сухомлинов 50 (0:1).
Судья:
Артем Катайкин (Россия)
Место и дата
04 августа 14:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 августа 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция
Матч
Локомотив (мол) - СКА-Хабаровск (мол)
Место и дата
04 августа 19:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 10:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 17:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 августа 18:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
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