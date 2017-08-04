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Молодежное первенство. 4-й тур. «Локомотив» примет «СКА-Хабаровск» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 4-го тура молодежного первенства России. 

Молодежное первенство
4-й тур

Матч

Анжи (мол) - Ростов (мол) - 0:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Сухомлинов 50 (0:1).

Судья:

Артем Катайкин (Россия)

Место и дата

04 августа 14:00, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

04 августа 16:00, УТБ «Новогорск-Динамо», Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив (мол) - СКА-Хабаровск (мол)

Место и дата

04 августа 19:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Ахмат (мол)

Место и дата

05 августа 10:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

05 августа 12:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал (мол) - Тосно (мол)

Место и дата

05 августа 17:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Урал (мол)

Место и дата

05 августа 18:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

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