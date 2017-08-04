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Роман Бабаев: К «Янг Бойз» нужно отнестись со всей серьезностью

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил соперника армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

- Сложно сказать, с точки зрения состава команды, стоимости состава, может быть, жеребьевка и успешна, но, с другой стороны, мы видим, что команда из Берна в прошлом году выбила «Шахтер», а в этом - киевское «Динамо», которое, наверное, тоже думало, что ему достался не самый плохой жребий. Это доказывает, что в Лиге чемпионов, даже в раунде плей-офф квалификации, не может быть слабых соперников. Нужно отнестись к этому со всей серьезностью, - передает слова Бабаева ТАСС.

Добавим, что первый матч пройдет 15 августа в Берне, ответный 23 августа в Москве.

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