Первый ЦСКА и «Янг Бойз» пройдет 15 августа в Берне, ответный – 23 августа в Москве

Определились даты проведения матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов между ЦСКА и «Янг Бойз» из Швейцарии.

Первый матч пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне, ответный – 23 августа на «Арене ЦСКА» в Москве.

Напомним, в третьем квалификационном раунде вице-чемпионы Швейцарии по сумме двух матчей были сильнее киевского «Динамо» (1:3, 2:0). А ЦСКА дважды победил греческий АЕК (2:0, 1:0).

Добавим, что команды, которые побеждают в раунде плей-офф Лиги чемпионов, выходят в групповой этап, а проигравшие – продолжают играть в еврокубках в Лиге Европы.

Все результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов здесь