Марко Трабукки: В ближайшем будущем мы увидим отступные в 300-350 миллионов евро

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского нападающего Неймара в «ПСЖ».

- Надо понимать, что в последние годы все клубы позволили себе большие траты, поскольку получили неожиданные и интересные доходы с рынков в Азии и США, а европейский рынок уже переполнен. Некоторые клубы будут покупать семь-восемь футболистов за €150 млн, а какие-то - одного за €400 млн.

Но то, что после покупки «ПСЖ» Неймара за €222 млн клубы будут прописывать в контрактах игроков «веселые» отступные, - это точно. В ближайшем будущем мы увидим отступные в €300-350 млн, - передает слова Трабукки ТАСС.

Напомним, что в четверг, 3 августа, Неймар официально представлен в качестве игрока «Пари Сен-Жермен».