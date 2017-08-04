СМИ: «Барселона» готова заплатить 80 миллионов евро за переход Дембеле
Источник: Gazzetta dello SportКомментарии
Испанская «Барселона» продолжает вести переговоры с
дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом
сообщает журналист La Gazzeta dello Sport Танкреди Палмери.
По информации, каталонский клуб уже согласовал условия личного соглашения с нападающим.
Отмечается, что «Барселона» готова отдать €80 млн за переход француза.
Barcelona ha alcanzado un principio de acuerdo con Dembelé y ha decidido que ofrecerá 80 millones de € al Borussia Dortmund— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 августа 2017 г.
Ранее сообщалось, что дортмундцы просят за 20-летнего француза 90 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Дембеле в 32 матчах бундеслиги забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.
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