Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СМИ: «Барселона» готова заплатить 80 миллионов евро за переход Дембеле

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Испанская «Барселона» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист La Gazzeta dello Sport Танкреди Палмери.

По информации, каталонский клуб уже согласовал условия личного соглашения с нападающим.

Отмечается, что «Барселона» готова отдать €80 млн за переход француза.

Ранее сообщалось, что дортмундцы просят за 20-летнего француза 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дембеле в 32 матчах бундеслиги забил шесть голов и сделал 12 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Папа может». Как отец Неймара зарабатывает на сыне«Папа может». Как отец Неймара зарабатывает на сыне«Советский спорт» вспоминает, как отец Неймара зарабатывал на сыне.УЕФА назвала претендентов на лучших игроков Лиги чемпионов в каждом из амплуаУЕФА определила номинантов на награды в каждом из амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.Арсен Венгер: 222 миллиона за Неймара? Когда страна владеет клубом, все становится возможнымГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о переходе форварда «Барселоны» Неймара в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро.Кто заменит Неймара в «Барселоне»? Ищем третьего в компанию к Суаресу и МессиКто заменит Неймара в «Барселоне»? Ищем третьего в компанию к Суаресу и Месси«Советский спорт» размышляет о возможной замене Неймара.Президент «ПСЖ»: С Неймаром мы станем еще ближе к осуществлению наших величайших мечтанийПрезидент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился впечатлениями от переход бразильского форварда «Барселоны» Неймара в стан парижан.
Футбол
Роман Бабаев: К «Янг Бойз» нужно отнестись со всей серьезностью
Футбол
Борис Игнатьев: «Янг Бойз» – проходимый соперник
Футбол
Полузащитник «Атлетико» согласился на переход в «Зенит»
Футбол
Ибрагимович, Мхитарян и Погба претендуют на приз лучшему игроку Лиги Европы
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Усман Дембеле
Усман Дембелевсе новости