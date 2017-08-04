Неймар: Мне было непросто оставить друзей в «Барселоне», но настало нужное время уйти

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой переход из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«Я очень-очень рад. Спасибо вам, господин президент. Я благодарен за новый вызов. Я очень рад приехать в Париж, «ПСЖ», великий клуб в замечательном городе.

Если честно мне сложно описать то, что я чувствую сейчас. Я с нетерпением жду, когда буду тренироваться с новыми партнерами, играть матчи и добиваться целей, которые я поставил.

У нас с клубом одинаковые амбиции. Я хочу чего-то большего, более значимый вызов, мое сердце приняло это решение, и я последовал ему. Поэтому я здесь. Хочу показать лучшее, на что я способен и помочь клубу выиграть титулы.

Я хотел приехать в Париж. И это связано только с тем, что мне нужен был новый вызов. Дело не в том, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне», меня там все устраивало. Это совсем не то, что привело меня сюда. «ПСЖ» заслуживает трофеи, и у меня будут новые титулы. Это то, что мотивирует меня.

Это было одно из самых трудных решений, которые я принимал в своей жизни. Я играл в замечательном клубе, у меня там друзья. И было непросто оставить их там. Мне пришлось пережить напряженные моменты. Я думал и снова думал о том, чего я хочу в жизни. Я оставил очень хороших друзей. Но это футбол. В футболе все происходит быстро.

Хочу поблагодарить всех своих друзей в «Барселоне». Они меня очень хорошо приняли. Но сейчас настало нужное время уйти. Я разговаривал с бразильцами из «ПСЖ», и они рады, что я прихожу в команду», – приводит BBC слова Неймара.