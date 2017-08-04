Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар: Мне было непросто оставить друзей в «Барселоне», но настало нужное время уйти

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой переход из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«Я очень-очень рад. Спасибо вам, господин президент. Я благодарен за новый вызов. Я очень рад приехать в Париж, «ПСЖ», великий клуб в замечательном городе.

Если честно мне сложно описать то, что я чувствую сейчас. Я с нетерпением жду, когда буду тренироваться с новыми партнерами, играть матчи и добиваться целей, которые я поставил.

У нас с клубом одинаковые амбиции. Я хочу чего-то большего, более значимый вызов, мое сердце приняло это решение, и я последовал ему. Поэтому я здесь. Хочу показать лучшее, на что я способен и помочь клубу выиграть титулы.

Я хотел приехать в Париж. И это связано только с тем, что мне нужен был новый вызов. Дело не в том, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне», меня там все устраивало. Это совсем не то, что привело меня сюда. «ПСЖ» заслуживает трофеи, и у меня будут новые титулы. Это то, что мотивирует меня.

Это было одно из самых трудных решений, которые я принимал в своей жизни. Я играл в замечательном клубе, у меня там друзья. И было непросто оставить их там. Мне пришлось пережить напряженные моменты. Я думал и снова думал о том, чего я хочу в жизни. Я оставил очень хороших друзей. Но это футбол. В футболе все происходит быстро.

Хочу поблагодарить всех своих друзей в «Барселоне». Они меня очень хорошо приняли. Но сейчас настало нужное время уйти. Я разговаривал с бразильцами из «ПСЖ», и они рады, что я прихожу в команду», – приводит BBC слова Неймара.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Я выбрал деньги? Люди обо мне ничего не знают». «ПСЖ» представил Неймара«Я выбрал деньги? Люди обо мне ничего не знают». «ПСЖ» представил НеймараБразилец рассказал, кто заплатил «Барселоне», что думает о прозвище предатель, и шутке Пике.СМИ: «Барселона» готова заплатить 80 миллионов евро за переход ДембелеИспанская «Барселона» продолжает вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист La Gazzeta dello Sport Танкреди Палмери.Марко Трабукки: В ближайшем будущем мы увидим отступные в 300-350 миллионов евроФутбольный агент Марко Трабукки высказался о трансфере бразильского нападающего Неймара в «ПСЖ».Русский Неймар, только в 1000 раз дешевле: 9 игроков, выкупивших свои контрактыРусский Неймар, только в 1000 раз дешевле: 9 игроков, выкупивших свои контрактыСамый дорогой футболист планеты бразилец Неймар сам заплатил 222 миллиона за свой контракт, но был таким далеко не первым.
Футбол
Таски вернулся в общую группу «Спартака»
Футбол
Виктор Гончаренко: Двухматчевое противостояние с «Янг Бойз» обещает быть очень сложным
Футбол
Андрей Червиченко: Небольшой перевес будет на стороне «Зенита», думаю, они победят со счетом 2:1
Футбол
Александр Мостовой: Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы