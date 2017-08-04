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Сергей Фурсенко: «Утрехт» – проходимая команда

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от матчей петербургского клуба против «Утрехта» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

– «Зениту» достался в соперники крепкий середнячок. Это крепкая команда. Да, они прошли «Лех» из Познани за счет голов, забитых на чужом поле. Для «Зенита» это вполне проходимая команда, «Утрехт» играет по голландской системе. Никакой недооценки быть не может. Все соперники сейчас сложные, все хотят выигрывать, но мы все равно сильнее, – приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» обыграл по сумме двух матчей израильскую «Бней Иегуду» (2:1). «Утрехт» прошел польский «Лех» за счет гостевого гола.

Первый матч между командами состоится 17 августа в Нидерландах, ответный – 24 августа в Петербурге.

Голосование: Пройдет ли «Зенит» «Утрехт»?

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