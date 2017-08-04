Александр Мостовой: Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями матча четвертого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

- Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» - домашнее поле. Не могу сказать, что петербуржцы в каких-то игровых компонентах сильнее москвичей. Красно-белые в прошлом туре уверенно обыграли «Краснодар», а «Зенит» еле-еле вымучил победу над дебютантом РФПЛ «Тосно», так что сине-бело-голубые явно не фавориты в предстоящем матче. Но уверен, что игра будет очень интересной. Болельщиков, наверное, ждет больше борьбы, чем самого футбола, - рассказал «Известиям» Мостовой.

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» пройдет в ближайшее воскресенье, 6 августа, на поле стадиона «Санкт-Петербург». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.