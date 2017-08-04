Роман Дворянкин: Благодаря поездке на The International Илья смог рассчитаться с банком и полностью закрыл ипотеку

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал несколько историй о составе Virtus.pro по Dota 2.



Караоке в Бостоне



«В Бостоне мы вылетели с турнира немного раньше, чем планировалось. Обсудили все с командой, а в один из завершающих дней все вместе оказались в караоке – Solo почему-то очень хотел. С нами была Маша Ермолина – наша ведущая. Она очень хорошо поет и даже работала в караоке-клубе. Я-то знал, что она хорошо поет, а команда не знала. Заходим в типичный американский караоке, где какие-то непонятные чуваки в джемперах что-то завывают. Маша вышла на сцену, заказала музыку. Я поворачиваюсь, а команда сидит буквально с открытыми ртами от удивления. Маша спела одну песню, вторую. К нам подходят китайцы с ведерком ледяного пива: «Она же с вами? Пусть и дальше поет, а заведение вас угощает». К сожалению, угостились не все, так как не все достигли 21 года».



Lil и ипотека



«Lil с мамой жил в подмосковной квартире, которую они покупали в ипотеку – причем в валютную ипотеку. Когда случилась история с девальвацией рубля, у них была тяжелая ситуация. Но благодаря поездке на The International Илья смог рассчитаться с банком и полностью закрыл ипотеку».



Херсонский рэп



«После Summit 6 парни ездили на буткемп в офис компании NVidia. Турнир был в Лос-Анджелесе, а буткемп – в Сан-Франциско. Надо было проехать порядка 600 км: мы решили, что будет прикольно взять напрокат фургончик и всей командой поехать на нем. Получилась веселая поездка, а многие тогда узнали о музыкальных предпочтениях Владимира Миненко. Когда я потом встретился с ребятами и спросил, как прошла поездка, они чуть ли не в один голос сказали: «Вован нас просто удивил. Он включал нам херсонский рэп, очень необычно!»



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