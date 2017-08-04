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Андрей Червиченко: Небольшой перевес будет на стороне «Зенита», думаю, они победят со счетом 2:1

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями матча четвертого тура РФПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Зенитом».

- И «Спартаку», и «Зениту» нужна победа, и болельщики увидят захватывающий футбол. В этом противостоянии может случиться что угодно. Надеюсь, что судейство будет на хорошем уровне и не испортит картину происходящего на поле. «Спартак» находится сейчас в отличной форме, особенно это касается атакующей линии красно-белых. Промес, Зе Луиш, Адриано, в помощь которым всегда готовы прийти Фернандо или Глушаков, могут распечатать ворота любой команды. При определенной доле везения красно-белые способны обыграть «Зенит» на их поле, что случается не слишком часто. А фортуна команду Массимо Карреры, как мы могли видеть в той же игре с «Краснодаром», пока не покинула. Что касается «Зенита», их главный тренер Роберто Манчини сейчас только строит новую команду, которая постепенно находит свою игру. Матч со «Спартаком» станет первой настоящей проверкой для итальянского специалиста и его подопечных. Интересно посмотреть, насколько опасен сейчас «Зенит» в играх с серьезными соперниками. И все же небольшой перевес будет на стороне сине-бело-голубых. Думаю, они победят со счетом 2:1, - рассказал «Известиям» Червиченко.

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» пройдет в ближайшее воскресенье, 6 августа, на поле стадиона «Санкт-Петербург». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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