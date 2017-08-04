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Андрей Червиченко: При доверии со стороны Манчини и некотором везении Дзюба забьет «Спартаку»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

- Возможно, последнее время у Артема не все получается в «Зените», он действительно ушел немного в тень. Но с самоотдачей, старанием и желанием у него никогда не было проблем. Особенно сильная мотивация у него всегда в матчах со «Спартаком», который расстался с футболистом не самым лучшим образом. Дзюба может забить красно-белым и в предстоящей игре, и я думаю, что при доверии со стороны Манчини и некотором везении Артем сделает это. Для него это важно еще и потому, что он давно не забивал - нужно доказать болельщикам, тренеру и самому себе, что его рано списывать со счетов, - рассказал «Известиям» Червиченко.

Напомним, что матч «Зенит» - «Спартак» пройдет в ближайшее воскресенье, 6 августа, на поле стадиона «Санкт-Петербург». Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

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