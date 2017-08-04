Виктор Гончаренко: Двухматчевое противостояние с «Янг Бойз» обещает быть очень сложным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о сопернике армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу, вице-чемпион России сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии, который в третьем квалификационном раунде выбил киевское «Динамо» (1:3, 2:0).

- В какой-то момент мне не особо верилось, что мы попадем в группу сеяных команд, потому что это зависело от ряда результатов между другими клубами. Но это произошло, таким образом мы избежали встреч с «Наполи», «Севильей» и «Ливерпулем», с которыми пришлось бы крайне тяжело.

Уровень несеяных команд, которые могли нам достаться, примерно одинаков, поэтому то, что нам выпал именно «Янг Бойз», мы восприняли спокойно. Швейцарские футболисты сильны физически, а команды отличаются хорошей организацией игры, так что двухматчевое противостояние обещает быть очень сложным, - передает слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Первый матч пройдет 15 августа в Берне, ответный 23 августа в Москве.