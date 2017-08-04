Таски вернулся в общую группу «Спартака»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Защитник «Спартака»
Сердар Таски принял участие в тренировке команды на базе в Тарасовке в пятницу.
В 10:30 на базе красно-белых в Тарасовке началось теоретическое занятие, а затем футболисты провели тренировку.
Напомним, 30-летний немец пропустил старт сезона из-за травмы. В контрольном матче с «Вождовацем» (3:2) Таски получил перелом пятого пальца правой стопы.
В субботу в 11:00 у «Спартака» запланирована предматчевая тренировка, а вечером красно-белые отправятся в Санкт-Петербург.
Напомним, в четвертом туре премьер-лиги 6 августа «Спартак» сыграет с «Зенитом» на арене «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически