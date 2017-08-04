Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Таски вернулся в общую группу «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Защитник «Спартака» Сердар Таски принял участие в тренировке команды на базе в Тарасовке в пятницу.

В 10:30 на базе красно-белых в Тарасовке началось теоретическое занятие, а затем футболисты провели тренировку.

Напомним, 30-летний немец пропустил старт сезона из-за травмы. В контрольном матче с «Вождовацем» (3:2) Таски получил перелом пятого пальца правой стопы.

В субботу в 11:00 у «Спартака» запланирована предматчевая тренировка, а вечером красно-белые отправятся в Санкт-Петербург.

Напомним, в четвертом туре премьер-лиги 6 августа «Спартак» сыграет с «Зенитом» на арене «Санкт-Петербург». Начало игры – 20:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Как они становились врагами. Микулик - о матче «Зенит» - «Спартак»Как они становились врагами. Микулик - о матче «Зенит» - «Спартак»Наверное, у каждого своя версия относительно того, когда матчи между «Спартаком» и «Зенитом» превратились в футбольную войну.Акинфеев будет тренироваться по индивидуальному плануПо рекомендации врачей в ближайшие дни ему предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.Михайло Ристич: Буду счастлив снова сыграть на «Маракане»Форвард «Краснодара» Михайло Ристич, перешедший из Црвены Звезды» в межсезонье, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая определила вице-чемпионов Сербии в соперники «быкам».«Анжи» – «Ростов»: На матче ожидается до 10 тысяч болельщиковМатч 4-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Ростовом» не вызвал большого интереса в Каспийске.
Футбол
Таски вернулся в общую группу «Спартака»
Футбол
Виктор Гончаренко: Двухматчевое противостояние с «Янг Бойз» обещает быть очень сложным
Футбол
Андрей Червиченко: Небольшой перевес будет на стороне «Зенита», думаю, они победят со счетом 2:1
Футбол
Александр Мостовой: Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сердар Таски
Сердар Таскивсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости