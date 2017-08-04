Виктор Васин: Победа над киевским «Динамо» говорит о силе «Янг Бойз»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением о сопернике армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу, вице-чемпион России сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии, который в третьем квалификационном раунде выбил киевское «Динамо» (1:3, 2:0).

- О «Янг Бойз» мне пока известно немногое, но ближе к матчам тренеры досконально разберут соперника и предоставят нам всю необходимую информацию. Пока же могу сказать, что соперник нам достался серьёзный, швейцарцы обыграли в предыдущем раунде киевское «Динамо», что говорит об их силе. Хорошо ли, что первый матч пройдёт в гостях? Если честно, значения этому не придаю, самое главное — обыграть «Янг Бойз» по итогам двух встреч, - приводит слова Васина пресс-служба ЦСКА.

Первый матч пройдет 15 августа в Берне, ответный 23 августа в Москве.