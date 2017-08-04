Витиньо: Настраиваемся показать свой лучший футбол и попасть в число лучших клубов Европы

Форвард ЦСКА Витиньо поделился мнением о сопернике армейцев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу, вице-чемпион России сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии, который в третьем квалификационном раунде выбил киевское «Динамо» (1:3, 2:0).

- Легких команд в раунде плей-офф быть не может: все клубы, которые дошли до этой стадии, являются достойными соперниками. Нам предстоят два тяжелых матча, но выбора нет, надо обязательно проходить в группу. Мы будем готовы к этому противостоянию на все сто. И в Швейцарии, и в Москве настраиваемся показать свой лучший футбол и попасть в число лучших клубов Европы, - приводит слова Витиньо пресс-служба ЦСКА.

Первый матч пройдет 15 августа в Берне, ответный 23 августа в Москве.