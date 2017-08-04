Михайло Ристич: Буду счастлив снова сыграть на «Маракане»

Форвард «Краснодара» Михайло Ристич, перешедший из Црвены Звезды» в межсезонье, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая определила вице-чемпионов Сербии в соперники «быкам».

«Я испытываю смешанные чувства. «Црвена Звезда» – клуб, который я очень люблю. По сути в нем я провел всю свою сознательную жизнь – сначала болел за него с самого раннего детства, позже занимался в его Академии, затем играл за главную команду. Мне нужно время, чтобы все осмыслить и понять, как я буду играть против своей родной команды. Но это – жизнь, это – футбол, и, конечно, если выйду на поле, приложу все усилия, чтобы помочь победить своему нынешнему клубу.

Я счастлив вернуться в Белград, повидаться с бывшими одноклубниками, снова сыграть на стадионе «Маракана», почувствовать его уникальную атмосферу, увидеть и услышать фанатов «Црвены Звезды».

Фаворитом в паре считаю «Краснодар», но уверен, что нам придется в обоих матчах очень непросто. Буду ли праздновать, если забью гол? Нет, просто не смогу», – приводит слова Ристича официальный сайт «Краснодара».

Первый матч раунда плей-офф состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.