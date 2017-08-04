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Акинфеев будет тренироваться по индивидуальному плану

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

По рекомендации врачей в ближайшие дни капитану армейцев Игорю Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Отмечается, что в результате проведенного медицинского обследования у Акинфеева подтвержден предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.

Напомним, голкипер получил сильный ушиб левого колена в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (1:0).

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