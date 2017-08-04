Акинфеев будет тренироваться по индивидуальному плану
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
По рекомендации врачей в ближайшие дни капитану армейцев Игорю Акинфееву предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.
Отмечается, что в результате проведенного медицинского обследования у Акинфеева подтвержден предварительный диагноз: травма капсульно-связочного аппарата левого колена.
Напомним, голкипер получил сильный ушиб левого колена в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа (1:0).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически