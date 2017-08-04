Абай «HObbit» Хасенов женился

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал несколько историй о составе Virtus.pro по Dota 2.

Роман Дворянкин: Благодаря поездке на The International Илья смог рассчитаться с банком и полностью закрыл ипотеку

Роман Дворянкин: Благодаря поездке на The International Илья смог рассчитаться с банком и полностью закрыл ипотеку Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал несколько историй о составе Virtus.pro по Dota 2.

Данил «Diamondprox» Решетников: Общее впечатление от этой «регулярки» у меня осталось крайне положительным

Данил «Diamondprox» Решетников: Общее впечатление от этой «регулярки» у меня осталось крайне положительным Игрок Gambit Esports Данил «Diamondprox» Решетников подвел итоги выступления команды в регулярном сезоне LCL Summer 2017.

Василий Уткин: Вот так прийти домой, заглянуть в новости и узнать, что кто-то сдался на 16-й, Карл, минуте

Василий Уткин: Вот так прийти домой, заглянуть в новости и узнать, что кто-то сдался на 16-й, Карл, минуте Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение Virtus.pro от LGD.Forever Young на The International 2017.

Ладислав «GuardiaN» Ковач перешел в FaZe Clan Natus Vincere заключила трансферное соглашение с FaZe Clan о переходе Ладислава «GuardiaN» Ковача.