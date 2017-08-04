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Абай «HObbit» Хасенов женился

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Игрок Gambit Esports Абай «HObbit» Хасенов женился. 

На свадьбе присутствовали Даурен «AdreN» Кыстаубаев, Рустем «mou» Телепов и Михаил «Dosia» Столяров.

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