Абай «HObbit» Хасенов женился
Игрок Gambit Esports Абай «HObbit» Хасенов женился.
На свадьбе присутствовали Даурен «AdreN» Кыстаубаев, Рустем «mou» Телепов и Михаил «Dosia» Столяров.
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Игрок Gambit Esports Абай «HObbit» Хасенов женился.
На свадьбе присутствовали Даурен «AdreN» Кыстаубаев, Рустем «mou» Телепов и Михаил «Dosia» Столяров.