Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Бузникин: Главным преимуществом «Црвены Звезды» станет домашняя игра в Белграде

Источник:  ТАССКомментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая определила вице-чемпионов Сербии в соперники «быкам».

- «Црвена Звезда» - не только лидер чемпионата Сербии, но и флагман балканского футбола. В команде много хороших футболистов, у нее хорошая школа, поэтому думаю, что будет интересное противостояние. Будет непросто: сербский клуб прошел пражскую «Спарту», выиграв оба матча, а их главным преимуществом станет домашняя игра в Белграде. «Црвена» играет при сумасшедшей поддержке - любой, кто играл на стадионе «Райко Митич», вам это подтвердит, - приводит слова Бузникина ТАСС.

Добавим, что первый матч раунда плей-офф состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Михайло Ристич: Буду счастлив снова сыграть на «Маракане»Форвард «Краснодара» Михайло Ристич, перешедший из Црвены Звезды» в межсезонье, прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая определила вице-чемпионов Сербии в соперники «быкам».Сергей Фурсенко: «Утрехт» – проходимая командаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился ожиданиями от матчей петербургского клуба против «Утрехта» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.«Краснодар» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Утрехт»! Жеребьевка Лиги Европы«Краснодар» – «Црвена Звезда», «Зенит» – «Утрехт»! Жеребьевка Лиги ЕвропыСегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.Лига Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», «Краснодар» – с «Црвеной Звездой»Определились соперники российских клубов по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Футбол
Таски вернулся в общую группу «Спартака»
Футбол
Виктор Гончаренко: Двухматчевое противостояние с «Янг Бойз» обещает быть очень сложным
Футбол
Андрей Червиченко: Небольшой перевес будет на стороне «Зенита», думаю, они победят со счетом 2:1
Футбол
Александр Мостовой: Единственное небольшое преимущество «Зенита» перед «Спартаком» – домашнее поле
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Максим Бузникин
Максим Бузникинвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости