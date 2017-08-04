Максим Бузникин: Главным преимуществом «Црвены Звезды» станет домашняя игра в Белграде

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая определила вице-чемпионов Сербии в соперники «быкам».

- «Црвена Звезда» - не только лидер чемпионата Сербии, но и флагман балканского футбола. В команде много хороших футболистов, у нее хорошая школа, поэтому думаю, что будет интересное противостояние. Будет непросто: сербский клуб прошел пражскую «Спарту», выиграв оба матча, а их главным преимуществом станет домашняя игра в Белграде. «Црвена» играет при сумасшедшей поддержке - любой, кто играл на стадионе «Райко Митич», вам это подтвердит, - приводит слова Бузникина ТАСС.

Добавим, что первый матч раунда плей-офф состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.