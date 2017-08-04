Ковалев проведет следующий бой 25 ноября в США

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев следующий поединок проведет 25 ноября в США. Об этом информирует Boxing News 24.

Как сообщается, возможным местом проведения боя называется арена Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Соперник Ковалева будет объявлен позже.

Напомним, 18 июня Андре Уорд в Лас-Вегасе победил Сергея Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде и защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.