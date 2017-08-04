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РФС снял с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Источник:  РФСКомментарии

Палаты по разрешению споров РФС разрешила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов.

«Удовлетворить заявление МАУ «ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением МАУ «ФК «Рубин» решения Палаты РФС по разрешению споров от 21 июля 2017 года по делу по заявлению футболиста-профессионала Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста-профессионала Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с МАУ «ФК «Рубин», наложенные в качестве обеспечительной меры. МАУ «ФК «Рубин» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов» , - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля заседании Палаты по разрешению споров РФС, было вынесено решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов по причине задолженностей перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

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