«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк стал трансферной целью «Челси».

Как сообщает издание The Times, лондонский «Челси» нацелился на приобритение защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Сообщается, что чемпион Англии может предложить за 26-летнего голландского игрока 50 миллионов фунтов. Однако, «Саутгемптон» не горит желанием расставаться с лучшим защитником команды. «Челси» собирается переманить к себе игрока до старта сезона в АПЛ.

Также добавим, что игроком интересуется «Ливерпуль».

Напомним, что ван Дейк является выпускником академии голландского «Гронингена». За эту команду в период с 2011 по 2013 года защитник провел 62 матча и забил семь голов. Затем он подписал контракт с шотландским «Селтиком», за который выступал до 2015 года до перехода в «Саутгемптон».

За английскую команду Виргил провел 54 матча и забил четыре гола.

С 2015 года защитник вызывается в сборную Голландии. За национальную команду в активе ван Дейка 12 матчей.