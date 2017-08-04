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Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы

Источник:  FacebookКомментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка досрочно завершил сезон из-за травмы колена.

«Мне грустно об этом говорить, но после разговора с моей командой и врачом мне пришлось принять трудное решение о необходимости операции на колене. Это было единственным решением, чтобы в дальнейшем конкурировать на высоком уровне еще много лет.

Безусловно, я крайне разочарован, но уже думаю о будущем. Я люблю теннис и буду упорно тренироваться, чтобы вернуться на свой уровень и играть еще много лет.

Также я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить моих поклонников за поддержку в последние пару дней. Увидимся в 2018 году!» написал Вавринка на своей странице в «Фейсбуке».

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