Рустам Керимов: В бою с Мицугаки мы посмотрим где уровень выше - в UFC или в ACB

Российский боец смешанного стиля Рустам Керимов — о предстоящем поединке против японца Такеи Мицугаки, который состоится на турнире ACB.

- Мне сказали, что следующий мой бой практически точно будет против Такеи Мицугаки. Он топовый боец и я с удовольствием разделю с ним клетку. Да, он долгое время был в UFC, но для меня нет разницы, кто он был, кто он есть. Моя задача выйти в клетку и доказать, что я лучший. Для этого, на данный момент, я провожу правильную подготовку конкретно под него. Я уже провел один сбор в горах. А сейчас готовлюсь в бойцовском клубе «Крепость» и «Dagestan Fighter».



Я особо не смотрю мировые рейтинги и рейтинги АСВ. Моя задача просто выйти и одержать победу. Выполнить свою работу. И сделать это профессионально. То, что он топовый боец, меня только мотивирует. Я буду готовиться только лучше исходя из этого.



Он дрался с двумя чемпионами UFC - с нынешним в лице Коди Гарбрандтом и с экс-чемпионом в лице Доминика Круза. А это очень серьезный уровень. Все постоянно говорят про противостояния промоушенов, о том могут ли бойцы из российских лиг конкурировать с западными звездами. И вот отличная возможность это выяснить. Для меня это будет суперпринципиальный бой - я буду отстаивать честь лиги в бою с бывшим топом UFC. Вот тут мы и посмотрим у кого какой уровень!, - сказал Керимов.

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