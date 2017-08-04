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Бадштубер, отказавшийся от перехода в «Спартак», стал игроком «Штутгарта»

Источник:  ФК «Штутгарт»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Штутгарта», 28-летний защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер подписал контракт с клубом сроком на один год и будет выступать под номером «28».

С 2000 по 2002 годы Бадштубер находился в системе «Штутгарта», а затем перешел в «Баварию». За основной состав мюнхенского клуба защитник провел 177 матчей и забил два гола. В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за «Шальке».

«Никогда не забывал о своих корнях. «Штутгарт» - это особенный клуб для меня. Не дождусь момента, когда выйду в футболке клуба», - сказал Бадштубер.

Напомним, что в составе «Баварии» защитник стал пятикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка. Бадштубер вместе с мюнхенским клубом выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Германии Хольгер провел 31 матч и забил один гол. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что защитник мог оказаться в московском «Спартаке», но отказался переходить в российский клуб.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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