Бадштубер, отказавшийся от перехода в «Спартак», стал игроком «Штутгарта»

Как сообщает официальный сайт «Штутгарта», 28-летний защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер подписал контракт с клубом сроком на один год и будет выступать под номером «28».

С 2000 по 2002 годы Бадштубер находился в системе «Штутгарта», а затем перешел в «Баварию». За основной состав мюнхенского клуба защитник провел 177 матчей и забил два гола. В прошлом сезоне игрок на правах аренды выступал за «Шальке».

«Никогда не забывал о своих корнях. «Штутгарт» - это особенный клуб для меня. Не дождусь момента, когда выйду в футболке клуба», - сказал Бадштубер.

Напомним, что в составе «Баварии» защитник стал пятикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны и трехкратным обладателем Суперкубка. Бадштубер вместе с мюнхенским клубом выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Германии Хольгер провел 31 матч и забил один гол. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что защитник мог оказаться в московском «Спартаке», но отказался переходить в российский клуб.