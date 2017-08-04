В Донецке 26 августа пройдет международный турнир по ММА с участием Крылова

Международный турнир по ММА состоится 26 августа в Донецке с участием спортсменов из Донбасса, РФ и Хорватии. Всего в рамках соревнований пройдут девять боев.

Главным поединком вечера станет встреча экс-бойца UFC Никиты Крылова и титулованного хорвата Маро Перака, который провел несколько поединков в организации М-1.

Второй по значимости бой пройдет между Ренатом Лятифовым из Донбасса и россиянином Василием Курочкиным.

«Согласился на бой с Василием Курочкиным, так как очень хотелось выступить на родине. Плюс на этом же турнире свой бой проведет Никита Крылов, а мы с ним хорошо знакомы. Вместе начинали карьеру, тренировались. Он хорошо поднялся в рейтинге, известная личность и мне приятно, что наши поединки пройдут в рамках одного вечера. Считаю, что идея провести подобный турнир в Донбассе была очень правильной», - отметил Лятифов.