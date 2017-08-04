WBA обязала Джошуа провести бой против Ортиса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала британца Энтони Джошуа провести защиту титула в тяжелом весе против кубинского боксера Луиса Ортиса.

В течение 30 дней представители спортсменов должны уладить детали поединка.

Напомним, что Ортис за свою профессиональную карьеру провел 27 поединков и во всех одержал победы (23 — нокаутом). Джошуа в 19-ти боях нокаутировал всех своих соперников, в том числе и Владимира Кличко, который в четверг объявил о завершении карьеры.

Энтони Джошуа - олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира по версии IBF (2016—н.в.), WBA, IBO (2017—н.в.) в тяжелом весе.