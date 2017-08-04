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Кокорин впервые стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком июля по версии болельщиков, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Кокорин принял участие в пяти матчах петербуржцев, в которых забил три мяча и сделал результативную передачу.

Отметим, эта награда стала первой для форварда в качестве игрока «Зенита».

Напомним, Кокорин выступает за сине-бело-голубых с января 2016 года. Всего за «Зенит» 26-летний нападающий провел 57 матчей и забил 16 мячей.

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