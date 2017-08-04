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Владан Милоевич: У «Црвены Звезда» есть основания для оптимизма перед матчами с «Краснодаром»

Источник:  ФК «Црвена Звезда»Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Мы получили серьезного соперника. «Краснодар» - команда, которая прогрессирует из года в год, выступая в очень сильном чемпионате России. Это говорит о многом. Но мы уже доказали, что обладаем классом и прибавляем как команда от матча к матчу, что является самым важным. Поэтому я верю, что у нас много причин для позитивного настроя перед этим противостоянием.

Самое главное, чтобы болельщики заполнили стадион, и мы получили максимальную поддержку. Если так произойдет, то мы получим преимущество, которого нет ни у одного соперника. Поэтому нам нужен полный стадион, - передает слова Милоевича официальный сайт сербской команды.

Добавим, что первый матч раунда плей-офф состоится 17 августа в Белграде, ответный пройдет 24 августа в Краснодаре.

Голосование: Пройдет ли «Краснодар» «Црвену Звезду»?

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