Александр Кокорин: Готовимся к «Спартаку», после уже будем разбирать «Утрехт»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от жеребьевки в раунде плей-офф Лиги Европы.

- Что знаете о новом сопернике «Зенита» по Лиге Европы - «Утрехте»?

- У нас сейчас важная игра в чемпионате России со «Спартаком», пока готовимся к ней. После нее уже будем разбирать «Утрехт», - сказал Кокорин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 4 августа прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого соперником «Зенита» стал «Утрехт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.