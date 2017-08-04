Муслим Махмудов: Надеюсь, что после моего следующего боя, титул ACB буду оспаривать с Агнаевым
Боец смешанного стиля Муслим Махмудов, занимающий вторую строчку лучших полутяжеловесов лиги ACB в преддверии своего боя на турнир ACB 67 заявил, что собирается осоприть титул чемпиона в бою против Батраза Агнаева.
«Я
думал, что Агнаев финиширует Силву его
в конце первого раунда. Но бой перешел
во второй. И, как все видели, Агнаев
нокаутировал его и стал чемпионом. Я бы
не сказал, что это была удача. Вот победа
Силвы и его становление чемпионом - вот
это на самом деле удача. Ему крупно тогда
повезло, мы все видели, с кем он дрался.
Но Агнаев доказал, что упорством и
желанием можно многого добиться. Он
очень хороший боец. Надеюсь, что после
моего следующего боя, этот титул будем
оспаривать именно мы с Агнаевым. Я думаю,
что покажем болельщикам смешанных
единоборств отличный бой. Покажем
хорошую «зарубу». Ни он, ни я, как я
заметил, не склонны к каким-то тактическим
действиям. Мы выходим просто сражаться
и делаем это, пока не останется сил. Так
что, я считаю, мы покажем прекрасный
бой. А пока я от души его поздравляю», -
сказал Махмудов.
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