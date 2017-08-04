Муслим Махмудов: Надеюсь, что после моего следующего боя, титул ACB буду оспаривать с Агнаевым

Боец смешанного стиля Муслим Махмудов, занимающий вторую строчку лучших полутяжеловесов лиги ACB в преддверии своего боя на турнир ACB 67 заявил, что собирается осоприть титул чемпиона в бою против Батраза Агнаева.

«Я думал, что Агнаев финиширует Силву его в конце первого раунда. Но бой перешел во второй. И, как все видели, Агнаев нокаутировал его и стал чемпионом. Я бы не сказал, что это была удача. Вот победа Силвы и его становление чемпионом - вот это на самом деле удача. Ему крупно тогда повезло, мы все видели, с кем он дрался. Но Агнаев доказал, что упорством и желанием можно многого добиться. Он очень хороший боец. Надеюсь, что после моего следующего боя, этот титул будем оспаривать именно мы с Агнаевым. Я думаю, что покажем болельщикам смешанных единоборств отличный бой. Покажем хорошую «зарубу». Ни он, ни я, как я заметил, не склонны к каким-то тактическим действиям. Мы выходим просто сражаться и делаем это, пока не останется сил. Так что, я считаю, мы покажем прекрасный бой. А пока я от души его поздравляю», - сказал Махмудов.

