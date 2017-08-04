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Артем Дзюба: Попросил Воронцевича набрать больше всех очков

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от баскетбольного матча между Россией и Финляндией.

- Что вы сказали Сергею Воронцевичу во время матча, когда подавали мяч?
- Да в принципе ничего. Попросил набрать больше всех очков.

- Почему не вы в жюри конкурса слэм-данков, а Кокорин?
- Ничего страшного, я не претендую, - сказал Дзюба корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России играет с Финляндией на Кубке Белова и Кондрашина. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

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