Артем Дзюба: Попросил Воронцевича набрать больше всех очков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от баскетбольного матча между Россией и Финляндией.

- Что вы сказали Сергею Воронцевичу во время матча, когда подавали мяч?

- Да в принципе ничего. Попросил набрать больше всех очков.

- Почему не вы в жюри конкурса слэм-данков, а Кокорин?

- Ничего страшного, я не претендую, - сказал Дзюба корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России играет с Финляндией на Кубке Белова и Кондрашина. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.