Серхио Петтис — Брэндон Морено. Прогноз «Советского спорта»
6 августа в Мехико (Мексика) состоится турнир UFC Fight Night 114, в главном поединке которого мексиканец Брэндон Морено проведет бой против американца Серхио Петтиса.
«Советский спорт» дает прогноз на это противостояние.
- Промоутерская
компания UFC в августе проведет лишь один
турнир, да и тот — в Мехико. В главном
поединке бойцовского шоу любимец местной
публики Брэндон Морено сразится против
американца Серхио Петтиса. На данный
момент мексиканец имеет серию из 11 побед
кряду. Еще одна удача в «клетке» и он
совершенно точно попадет в топ-5 рейтинга
лучших бойцов наилегчайшей категории
и станет одним из главных претендентов
на титул чемпиона UFC, которым сейчас
владеет непобедимый Деметриус Джонсон
по прозвищу Мышонок.
По мнению букмекеров, именно Морено является фаворитом предстоящего боя. Но американец — соперник не из легких. Последние три боя завершились в его пользу, хоть и победами по очкам. Были повержены Крис Кариасо, Крис Келадес и Джон Морага. Скорее всего, поединок получится вязким и эстетического удовольствия зрителям не доставит. Проигрывать эти парни не привыкли.
Серхио Петтис
(США) - Брэндон Морено (Мексика)
Весовая категория: наилегчайшая
Места в мировом рейтинге. Петтис (12-е, бои 15 побед, 2 поражения); Морено (6-е, бои 14-3).
Прогноз: победа Брэндона Морено единогласным решением судей.
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