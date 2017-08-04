«Анжи» - «Ростов»: Дядюн выйдет в атаке гостей

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ

«Спартак» и «Зенит» поборются за игрока «Атлетико»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.