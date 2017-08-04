«Анжи» - «Ростов»: Дядюн выйдет в атаке гостей
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стал известен состав «Ростова» на матч 4-го тура РФПЛ против «Анжи».
На поле «Анжи-Арены» желто-синие выйдут в следующем составе:
Песьяков, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Ингасон, Байрамян, Дядюн, Мевля, Гацкан, Устинов
Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Эзатолахи, Киреев, Зуев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Майер, Кинтеро
Напомним, что матч «Анжи» - «Ростов» начнется в 20:00.
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