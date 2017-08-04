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«Анжи» - «Ростов»: Дядюн выйдет в атаке гостей

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав «Ростова» на матч 4-го тура РФПЛ против «Анжи».

На поле «Анжи-Арены» желто-синие выйдут в следующем составе:

Песьяков, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Юсупов, Ингасон, Байрамян, Дядюн, Мевля, Гацкан, Устинов

Запасные: Абаев, Гошев, Бобен, Эзатолахи, Киреев, Зуев, Шомуродов, Думбия, Могилевец, Майер, Кинтеро

Напомним, что матч «Анжи» - «Ростов» начнется в 20:00. 

Матч

Анжи - Ростов

Состав

Ростов: Песьяков, Устинов, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Калачёв, Байрамян, Мевля, Юсупов, Гацкан, Дядюн

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

04 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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