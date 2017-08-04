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Гендиректор «Црвены Звезды»: Мы недовольны итогами жеребьевки

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор «Црвены Звезды» (Сербия) Звездан Терзич заявил, что клуб недоволен итогами жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. По его словам, клуб знает силу «Краснодара» и дает себе отсчет, что российская команда является фаворитом противостояния.

«Мы недовольны итогами жеребьевки. Мы осознаем силу «Краснодара». Мы хотели «Брюгге», «Аустрию», ну или даже киевское «Динамо». Но у нас создалась сильная команда, мы стабилизировали все финансовые дела, мы находимся на хорошем пути для возвращения наших старых болельщиков. Конечно, «Краснодар» - фаворит противостояния, но это будут большие битвы», - сказал Терзич в интервью «Р-Спорт».

Напомним, жеребьевка раунда плей-офф прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Первый матч пройдет на 17 августа в Белграде, ответный — 24 августа в Краснодаре.

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