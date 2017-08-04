Алексей «Solo» Березин: В Доте надо вводить более жесткую систему наказаний

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью GameGuru.ru рассказал, что бы изменил в матчмейкинге Dota 2, а также поведал о самом приятном моменте в карьере игрока.



«Это да, у меня очень много идей, как можно было бы улучшить матчмейкинг, но это очень глобальные вещи. Что для про-игрока будет хорошо, для обычного дотера — плохо. В Доте средний MMR — примерно 2500. Если переделывать матчмейкинг, добавить кучу функций, уменьшить разброс по MMR, то это будет полезно тысяче про-дотеров во всем мире, они будут играть, грубо говоря, между собой.



Ну, то, что я бы поменял, мне кажется, не очень бы понравилось простым юзерам. Я бы сделал дивизионы, лиги, про-игроки играли бы между собой, и туда, мне кажется, было бы очень сложно попасть. Плюс надо вводить более жесткую систему наказаний, потому что очень большое количество людей в коммьюнити реально токсичные и очень мешают процессу развития, процессу игры. Когда-то у нас были хорошие лиги по Доте, но как правило они живут месяц, а потом теряется интерес: сначала есть пул хороших, сильных, манерных игроков, которые играют между собой, а потом кто-то приводит знакомого, тот еще одного, двоих, троих… и все ломается на этом этапе.



Самый приятный момент, думаю, происходит сейчас. А если говорить о том, когда я почувствовал себя немножко счастливым, это случилось со мной еще в Vega Squadron, потому что я за свой долгий путь наконец нашел близких по духу людей, мы долгое время играли вместе, и команда переживала неплохие времена. Но сейчас, в Virtus.pro, — настоящий расцвет моей карьеры в Доте».



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