Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Ростов
Футбол  Ноттингем Форест- : -Миллуолл
Футбол  Сандерленд- : -Дерби Каунти
Футбол  Монако- : -Тулуза
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей «Solo» Березин: В Доте надо вводить более жесткую систему наказаний

Комментарии

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью GameGuru.ru рассказал, что бы изменил в матчмейкинге Dota 2, а также поведал о самом приятном моменте в карьере игрока.

«Это да, у меня очень много идей, как можно было бы улучшить матчмейкинг, но это очень глобальные вещи. Что для про-игрока будет хорошо, для обычного дотера — плохо. В Доте средний MMR — примерно 2500. Если переделывать матчмейкинг, добавить кучу функций, уменьшить разброс по MMR, то это будет полезно тысяче про-дотеров во всем мире, они будут играть, грубо говоря, между собой.

Ну, то, что я бы поменял, мне кажется, не очень бы понравилось простым юзерам. Я бы сделал дивизионы, лиги, про-игроки играли бы между собой, и туда, мне кажется, было бы очень сложно попасть. Плюс надо вводить более жесткую систему наказаний, потому что очень большое количество людей в коммьюнити реально токсичные и очень мешают процессу развития, процессу игры. Когда-то у нас были хорошие лиги по Доте, но как правило они живут месяц, а потом теряется интерес: сначала есть пул хороших, сильных, манерных игроков, которые играют между собой, а потом кто-то приводит знакомого, тот еще одного, двоих, троих… и все ломается на этом этапе.

Самый приятный момент, думаю, происходит сейчас. А если говорить о том, когда я почувствовал себя немножко счастливым, это случилось со мной еще в Vega Squadron, потому что я за свой долгий путь наконец нашел близких по духу людей, мы долгое время играли вместе, и команда переживала неплохие времена. Но сейчас, в Virtus.pro, — настоящий расцвет моей карьеры в Доте».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Абай «HObbit» Хасенов женилсяИгрок Gambit Esports Абай «HObbit» Хасенов женился.Роман Дворянкин: Благодаря поездке на The International Илья смог рассчитаться с банком и полностью закрыл ипотекуГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал несколько историй о составе Virtus.pro по Dota 2.Данил «Diamondprox» Решетников: Общее впечатление от этой «регулярки» у меня осталось крайне положительнымИгрок Gambit Esports Данил «Diamondprox» Решетников подвел итоги выступления команды в регулярном сезоне LCL Summer 2017.Василий Уткин: Вот так прийти домой, заглянуть в новости и узнать, что кто-то сдался на 16-й, Карл, минутеИзвестный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал поражение Virtus.pro от LGD.Forever Young на The International 2017.Ладислав «GuardiaN» Ковач перешел в FaZe ClanNatus Vincere заключила трансферное соглашение с FaZe Clan о переходе Ладислава «GuardiaN» Ковача.
Футбол
Защитник ЦСКА Чернов продолжит сезон в «Урале»
Футбол
Бадштубер, отказавшийся от перехода в «Спартак», стал игроком «Штутгарта»
Футбол
Борис Игнатьев: Последняя игра «Спартака» вселяет надежду на то, что у нас есть серьезный клуб
Футбол
«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван Дейка
все новости