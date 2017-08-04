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Дмитрий Булыкин: «Зенит» и ЦСКА должны легко проходить дальше, за «Краснодар» испытываю небольшую тревогу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы российских команд в следующем раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы.

- Я думаю, что «Зенит» должен легко проходить «Утрехт» – он не из первой тройки голландских клубов. Учитывая как играют голландские команды, с большим количеством нападающих, у «Зенита» будут хорошие шансы пройти «Утрехт» и забить как можно больше голов. Будет интересное противостояние с большим количеством забитых мячей и, наверное, проход «Зенита».

Что касается соперника ЦСКА, «Янг Бойз» постоянно участвует в еврокубках, это опытный боец, но это не уровень ЦСКА. Если армейцы хорошо настроятся, не позволят себе легкомысленно отнестись к этому матчу, то легко пройдут дальше.

Испытываю небольшую тревогу за «Краснодар», соперник действительно серьезный, игра будет непростой. Сербские команды отличаются самоотдачей, у них много перспективных игроков, которые впоследствии уезжают и играют за европейские топ-клубы. Надеюсь, осечки у российской команды не будет, - рассказал Булыкин в интервью «Р-Спорт».

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграет против «Утрехта», «Краснодар» встретится с «Црвеной Звездой». Первые матчи состоятся 17 августа, ответные – 24 августа.

ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с «Янг Бойз» из Швейцарии. Первый матч пройдет 15 августа на «Стад де Сюисс» в Берне, ответный – 23 августа на «Арене ЦСКА» в Москве.

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