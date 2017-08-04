Александр Кокорин: Хотелось бы больше болельщиков на матче баскетбольной сборной России

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от баскетбольного матча между Россией и Финляндией.

- Как вам баскетбол?

- Супер! Хотелось бы чуть больше болельщиков на матче сборной, но и так тоже хорошо.

- Вам доверили судить конкурс слэм-данков в перерыве матча.

- Да, мне все понравилось, было отлично. Меня об этом сразу предупредили, когда пришел на баскетбол, - сказал Кокорин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России в матче Кубка Кондрашина и Белова обыграла Финляндию со счетом 91:75 (21:25, 21:25, 22:17, 27:18). Самым результативным во встрече стал Сасу Салин, набравший 23 очка. Лучший у россиян с 18 очками стал Виталий Фридзон.

Следующий матч сборная России проведет 6 августа против Израиля.