Юрген Клопп: Плохая новость. Лаллана выбыл на несколько месяцев

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в финальном матче товарищеского турнира «Ауди Кап» против мадридского «Атлетико» (1:1, 4:5 — по пенальти) получил травму бедра.

Игрок пропустит несколько месяцев. Об этом рассказал главный тренер английского клуба Юрген Клопп.

«К сожалению, Лаллана из-за травмы бедра выбыл на несколько месяцев. Ранее мы предполагали, что он восстановится за пару недель. Конечно, это неприятная новость для всех нас. Думаю, он точно не сыграет до октября», - сказал Клопп.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует 12 августа. В первом туре «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Уотфорда». Если верить словам Клоппа, то Лаллана также пропустит матчи против «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити», «Бернли», «Лестера» и «Ньюкасла».